Sound Forge 5
(иллюстрированный самоучитель)
Предисловие
Глава 1. Основы MIDI и цифрового звука
Глава 2. Начинаем работу с Sound Forge
Глава 3. Настройка программы Sound Forge
Глава 4. Работа со звуковыми файлами
Глава 5. Работа в Sound Forge
Глава 6. Запись и воспроизведение
Глава 7. Основы редактирования
Глава 8. Функции обработки
Глава 9. Эффекты в программе Sound Forge
Глава 10. Дополнительные инструменты для работы со звуком
Глава 11. Подготовка файлов для мультимедиа и Интернета
Глава 12. Используем Sound Forge с MIDI
Глава 13. Sound Forge и сэмнлирование
Приложение . Использование Sound Forge совместно с программой ACID